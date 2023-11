Maria Becerra revela que un conocido mánager musical está boicoteándola para que la saquen de los festivales

María Becerra es una de las artistas latinas más conocidas del mundo actualmente, pero hace apenas unos años era solo una artista novata con un presupuesto amateur. Su ascenso meteórico la ha llevado a relacionarse con personas muy importantes de la industria musical, y es probable que le hayan hecho ofertas de representación en múltiples ocasiones. Ahora, en el programa Soñé Que Volaba, la cantante ha revelado que una de esas importantes figuras de la industria le guarda un notable rencor por haberla rechazado, y que está haciendo todo lo posible por boicotear su trayectoria.

Aunque Maria Becerra no ha contado quién es concretamente la persona que está haciendo esto, los fans que la conocen desde hace más tiempo tienen alguna que otra opción en mente. El boom de artistas argentinos que ha ocurrido en los últimos años está concentrado en apenas un par de agencias de representación, y es probable que la persona que menciona Maria Becerra sea el director de alguna de ellas.

Según ha explicado la cantante, uno de estos mánagers habría exigido a diversos festivales que quitasen a Maria Becerra de su cartel o que no contasen con ella, como requisito para que sus artistas entren en el festival. Esto es algo que solo podría hacer una agencia que represente a artistas tan potentes como Maria Becerra o más, así que las opciones no son muchas. Por supuesto, todos estos rumores de los fans no son más que especulación, y es bastante difícil que este enfrentamiento se resuelva públicamente. Sea como sea, parece que la artista argentina tiene en mente lanzar una canción sobre esa persona que ha intentado boicotear su trayectoria, así que puede que la letra del tema aporte más pistas sobre qué es lo que está ocurriendo entre bambalinas.