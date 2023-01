Los Morancos parodian la canción de Shakira y Bizarrap: "Esa no es la actitud"

El popular dúo de humoristas sevillano, Jorge y César Cadaval, han tardado muy poco en sacar su propia versión parodia de la canción de Shakira y Bizarrap.

Los Morancos también se han subido al barco del éxito del momento con una parodia en la que se transforman en Gerard Piqué y Clara Chía para dar su versión de la historia en un tema que han titulado 'Esa no es la actitud'.

"Clara Chía y Piqué contestan a Shakira en la MRNCS Sessions. #Losmorancos parodian la actualidad mostrando como lo están pasando #Piqué y #ClaraChía tras el video realizado por #Shakira y #Bzrp ", escribieron en la descripción del vídeo.

"No me gusta lo que me ha dicho

Que soy un Casio

Que soy un Twingo

Tu tranquila no te compliques

Déjala a ella que te critique

Pero es que ya se está pasando

entiende que me pique

Lo digo pa' que la mierda

A mi no me sal-piqué", dice la letra de la acida versión de Los Morancos.