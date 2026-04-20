Morrissey presentará su último disco en Barcelona y Madrid el 25 y el 29 de julio si esta vez no cancela

El artista británico Morrissey, uno de los nombres más influyentes de la historia de la música moderna, presentará su último disco en solitario, el decimocuarto, ''Make-up is a lie', el 25 de julio en Barcelona y el 29 del mismo mes en Madrid.

Así, Morrissey cerrará la primera edición del festival Barts con un concierto que tendrá lugar el 25 de julio en el Poble Espanyol de Barcelona, ha anunciado la promotora SFMusic.

La velada se enmarca dentro de la gira europea de presentación de 'Make-up is a lie', 14.º trabajo de estudio del que fuera líder de The Smiths, que también contará con una fecha en el Movistar Arena de Madrid el 29 de julio.

De este modo, himnos como 'This charming man', 'There is a light that never goes out', 'Suedehead' o 'Everyday is like Sunday' resonarán en ambas citas.

El pasado 12 de marzo, Morrissey suspendió su concierto en València, por falta de sueño y "debido al ruido" en la capital valenciana, que se preparaba para celebrar las Fallas, y que según un comunicado, le impidió descansar.

Y anteriormente en 2025 cancelo sus conciertos en las Noches del Botánico a 24 horas de empezar. Todo esto, sumado a su largo historial de cancelaciones, hace que la gente dude de si esta vez tendremos conciertos de verdad.