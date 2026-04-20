Justin Bieber sube a Billie Eilish al escenario de Coachella 2026 para cantar One Less Lonely Girl

El 18 de abril, Justin Bieber retomó en Coachella una de sus tradiciones más reconocibles sobre el escenario: la interpretación de One Less Lonely Girl, canción publicada en 2009 dentro de su álbum debut My World. Habitualmente, este momento del concierto implica subir a una seguidora del público, sentarla en una silla y dedicarle la canción. Sin embargo, en esta ocasión, el cantante modificó el guion.

La persona elegida fue Billie Eilish, una de las artistas más influyentes de su generación y, además, admiradora confesa de Bieber desde su adolescencia. La reacción de la cantante fue inmediata: risas nerviosas, gestos de incredulidad y una emoción visible que contrastaba con la imagen escénica que suele proyectar en sus propios conciertos. Durante unos minutos, Eilish ocupó el lugar reservado tradicionalmente a fans anónimas, mientras Bieber interpretaba el tema frente a miles de asistentes.

El gesto adquirió una dimensión aún mayor al tratarse de una figura consolidada de la industria musical. La escena no respondía a una colaboración prevista ni a una actuación conjunta, sino a una reinterpretación de un momento íntimo dentro del espectáculo del canadiense. La espontaneidad del episodio, ampliamente difundido en redes sociales, contribuyó a amplificar su impacto más allá del recinto del festival.

La jornada contó también con la presencia de otros invitados como SZA, Sexyy Red y Big Sean, aunque ninguno de estos momentos alcanzó la repercusión del protagonizado por Eilish. Según diversas informaciones, Hailey Bieber, pareja del artista, habría respaldado la participación de la cantante, lo que añade un matiz de complicidad al episodio.

El resultado fue una de las imágenes más comentadas de esta edición de Coachella: una artista global ocupando, por unos minutos, el papel de fan ante uno de sus referentes.