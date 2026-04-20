El 60% del público de Coachella fracciona el pago de su entrada: ¿Por qué?

Asistir a Coachella implica desde hace años una inversión considerable. El precio de las entradas generales, sumado a los costes de transporte, alojamiento y manutención en Indio (California), ha elevado el gasto total hasta cifras difíciles de asumir de una sola vez para buena parte del público.

En este contexto, el sistema de pago fraccionado se ha consolidado como una alternativa habitual. Según datos recientes difundidos por medios especializados como Billboard, el 60% de los asistentes adquiere sus entradas mediante planes de pago aplazado, una cifra que contrasta con el 18% registrado en 2009. La diferencia ilustra un cambio progresivo en la forma de acceder a este tipo de eventos.

El mecanismo permite dividir el coste de la entrada en varios plazos sin intereses, una fórmula que facilita la compra anticipada y amplía el número de potenciales asistentes. Este tipo de financiación, similar a los sistemas de "compra ahora y paga después", ha ganado presencia en distintos sectores del consumo, especialmente entre públicos jóvenes.

El perfil demográfico del festival ayuda a explicar esta evolución. Coachella atrae mayoritariamente a asistentes de entre 18 y 34 años, un segmento que combina interés por la música en directo con limitaciones económicas propias de etapas iniciales de la vida laboral. Para muchos, fraccionar el pago se convierte en la única vía viable para asistir.

Al mismo tiempo, esta tendencia se produce en paralelo al incremento sostenido de los precios en festivales y eventos culturales a gran escala. La combinación de alta demanda, artistas de primer nivel y costes logísticos crecientes ha contribuido a encarecer la experiencia.

El recurso al pago aplazado introduce así una nueva lógica en el acceso a los festivales: la asistencia deja de depender exclusivamente de la liquidez inmediata y pasa a integrarse en dinámicas de consumo más amplias, donde la planificación financiera resulta determinante incluso en el ámbito del ocio.