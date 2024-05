Muere a los 78 años Doug Ingle, cantante y lider de Iron Butterfly

Doug Ingle, fundador, vocalista principal y organista de la banda clásica de psicorock Iron Butterfly, falleció a los 78 años. Era el último miembro superviviente de la formación clásica de la banda.

En una publicación de Facebook compartida en línea, el hijo de Ingle, Doug Ingle Jr, compartió: "Es con gran pesar y gran tristeza que anuncio el fallecimiento de mi padre Doug Ingle. Papá falleció pacíficamente esta tarde 24 de mayo en presencia de su familia.

Gracias papá por ser padre, maestro y amigo. Atesorados y amorosos recuerdos que llevaré el resto de mis días avanzando en este viaje de la vida. Te quiero papa". No se proporcionó la causa de la muerte del cantante de Iron Butterfly.

Iron Butterfly se formó en 1966 por Ingle, el baterista Jack Pinney, el bajista Greg Willis y el guitarrista Danny Weis en San Diego, California. Sin embargo, la formación más importante de la banda incluía a Ingle, el baterista Ron Bushy, el bajista Lee Dorman y el guitarrista Eric Brann. Brann murió en 2003, mientras que Dorman falleció en 2012 y Bushy murió más recientemente en 2021.

La banda es mejor conocida por su éxito de 1968 In-A-Gadda-Da-Vida, coescrito por Ingle. A la canción se le atribuye ser una de las progenitoras del hard rock y el heavy metal.

Ingle escribiría otros clásicos como Soul Experience, In The Time Of Our Lives y Easy Rider. Finalmente la banda se separó en 1971 tras sacar cuatro discos, sacaron dos discos más en 1975 sin mucho exito y después han hecho varias giras, las últimas ya en formato tributo.

Hubo informes en 2014 de que la banda estaba escribiendo un nuevo álbum con la incorporación de Doug Ingle Jr, hijo de Ingle, dijo el guitarrista Mike Piñera a Classic Rock en ese momento: "Acabamos de reformar Iron Butterfly con algunos miembros originales… Ron Bushy, el baterista original y fundador de la banda, yo y Doug Ingle Jr." Pero el álbum nunca se materializó.