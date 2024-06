Muere Dario G, estrella de la música disco de los 90, a los 53 años

El músico, cuyo nombre real era Paul Spencer, había sido diagnosticado el año pasado con cáncer de recto en etapa cuatro. "Él fue positivo hasta el final, pero esta era una batalla que ya no podía pelear", escribió su familia en su página oficial de Instagram.

"Deja un maravilloso legado musical y muchos recuerdos felices para muchas personas. Todos los que lo amaban lo extrañarán con tristeza. Brilla nuestra gran estrella", sentenciaron.

Dario G fue originalmente un dúo, formado por Paul y Scott Rosser cuando se conocieron estudiando música en Manchester en la década de 1990.

Después de graduarse, montaron un pequeño estudio en la casa de Paul en Cheshire y luego invitaron a un tercer miembro, Stephen Spencer (que no era pariente de su compañero de banda), a unirse.

Obtuvieron un gran éxito en 1997 con el himno de baile de verano Sunchyme, construido alrededor de un sample de Life In A Northern Town de Dream Academy.

Vendió más de 600.000 copias en el Reino Unido y sólo se mantuvo fuera del puesto número uno gracias al tributo de Elton John a la princesa Diana, Candle In The Wind.

La banda, que lleva el nombre del entonces entrenador del Crewe Alexandra FC, Dario Gradi, siguió con otro éxito entre los cinco primeros, Carnaval De Paris.

La canción se convirtió en un himno no oficial de la Copa del Mundo de 1998 en París y luego fue reeditada para el torneo de 2002.

Otros de sus éxitos fueron Sunmachine, Voices y Dream to Me, que incluía un sample de la canción Dreams de The Cranberries.

Scott y Stephen finalmente dejaron la banda, y Paul continuó como proyecto en solitario.

Durante ese período, grabó una canción llamada We Got Music con Dame Shirley Bassey y colaboró ​​con Clean Bandit y Jess Glynne en un remix de Real Love, que incorporaba elementos de Sunchyme.

Paul anunció su diagnóstico de cáncer en junio pasado, y les dijo a sus fans que "haría lo mejor que pudiera" y los instó a "mantenerse positivos, porque lo soy".

Durante los meses siguientes, documentó su tratamiento en las redes sociales y lanzó una canción Savor the Miracle of Life para recaudar fondos para Macmillan Cancer Support.