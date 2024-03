Neil Young se rinde y vuelve a Spotify tras dos años de boicot a la plataforma de streaming

El mundo de las plataformas de streaming de música no esta exento de las críticas y las polémicas. En ese sentido Spotify, la plataforma de streaming de música más popular del mundo, es una de las que más críticas recibe.

Una de las mayores polémicas a las que se enfrento la compañía fue cuando el cantautor canadiense Neil Young decidió hacerles boicot y retirar toda su música de la plataforma hace dos años.

En enero de 2022, Young exigió que Spotify retirara sus canciones de su servicio en protesta por el fracaso de la compañía para frenar la información errónea sobre COVID en el podcast The Joe Rogan Experience. Dijo que Spotify "puede tener a Rogan o Young. No ambos." Spotify eliminó las canciones de Young el 26 de enero. "Spotify se ha convertido recientemente en una fuerza muy dañina a través de su desinformación pública y mentiras sobre COVID", escribió Young en ese momento.

Ahora, el icónico rockero ha decido regresar a Spotify a regañadientes. No vuelve porque quiera sino porque al haberse convertido Apple y Amazon también en fuentes de desinformación no le queda otra opción.

"Spotify, el transmisor número uno de música de baja resolución en el mundo; Spotify, donde obtienes menos calidad que la nuestra, ahora volverá a ser el hogar de mi música", anunció Young en una publicación en su sitio web.

Young continúa explicando: "Mi decisión se produce cuando los servicios de música Apple y Amazon han comenzado a ofrecer las mismas funciones de podcast de desinformación a las que me había opuesto en SPOTIFY. No puedo simplemente dejar Apple y Amazon, como hice con Spotify, porque mi música tendría muy poca salida de streaming para los amantes de la música, así que he regresado a Spotify, con la sincera esperanza de que la calidad del sonido de Spotify mejore y la gente pueda escuchar y sentir toda la música tal como la hicimos. Qobuz y Tidal, donde se presenta mi música, también son de alta resolución".

Young sigue siendo muy crítico con los servicios de streaming por ser vehiculos de desinformación alojando podcasts polémicos, pero para mí ese no es el punto importante. Me parece mucho más relevante el alegato que hace Young en contra de que la música en Spotfy no esté en alta resolución como si lo está en otras plataformas como Qobuz y Tidal.

Al final estas plataformas no dejan de ser empresas que miran por sus beneficios económicos y si bien yo soy un amante de Spotify y usuario de la plataforma desde el inicio me gustaría que en vez de pagar cantidades millonarias a gente como Joe Rogan por sus podcasts dedicaran ese dinero a mejorar la calidad del sonido o pagar a los artistas por su música de forma más justa.

Toca celebrar la vuelta de Neil Young, poder volver a escuchar su música en la plataforma y poder volver a poner tantas canciones suyas repartidas por las playlists que se quedaron huérfanas de ellas, pero a la vez es una sensación agridulce porque Spotify ha ganado la batalla.