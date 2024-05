Noel Gallagher sorprendido de que no le hayan demandado por plagio en esta canción de Oasis que dice que es una copia

La mayor parte de la música está inspirada de alguna manera en música anterior pero una cosa es inspirarse en algo, en la forma de cantar, en la producción o el estilo de un tema y otra muy distinta es plagiar una canción.

Pocas veces vemos a un músico conocido admitir abiertamente un plagio como esta de Noel Gallagher que no puede ser más sorprendente.

Cuando sacaron en 1998 el disco recopilatorio de caras b, The Masterplan, no recibió las mejores reseñas, pero con el tiempo se ha convertido en un disco de culto para los fans de Oasis y del Brit Pop en general.

La canción en cuestión de la que estamos hablando es Half The World Away que vio la luz originalmente en 1994 como cara b de Whatever y que se hizo muy conocida por ser la sintonía de la serie de la BBC The Royle Family.

En este artículo la revista Far Our Magazine habla abiertamente de como Noel Gallagher admitió haber plagiado la canción: "Toqué This Guy’s in Love with You de Burt Bacharach. De ahí saqué todos los acordes. Como que moví algunos, puse ese ahí y puse ese allá".

Además, el músico de Mánchester confesó no entender cómo no lo habían demandado por lo parecidos que suenan ambos tracks. "Suena exactamente igual", le dijo a la revista Gigwise. "¡Me sorprende que no me haya demandado todavía!".

Pero parece que eso no va a ocurrir ya que Bacharach conoce muy bien la canción y su fuente de inspiración, pero no siente más que aprecio por su existencia. Como él mismo lo expresó: "Descubrió la canción, una canción que salió incluso antes de que él naciera. Creo que eso es genial". Aunque la progresión de acordes fue tomada directamente de la canción de Bacharach, la letra y la producción no tienen absolutamente nada que ver.

La canción es el b side favorito de todos los que Noel Gallagher ha sacado en su carrera además de ser la canción favorita de Oasis de Paul Weller.