Olivia Rodrigo, The 1975 y Neil Young lideran el estelar cartel de Glastonbury 2025

El icónico festival de Glastonbury regresará a Worthy Farm, en Pilton, Somerset, del 25 al 29 de junio, y ya se ha anunciado el primer grupo de artistas que encabezarán el cartel. En los próximos meses, se revelarán más nombres que formarán parte de este esperado evento.

Uno de los platos fuertes será Neil Young, quien liderará el escenario Pyramid Stage el sábado junto a su banda The Chrome Hearts. Su participación estuvo en duda luego de que inicialmente se retirara debido a "diferencias creativas" con la organización, calificando el festival como un "desvío corporativo". Sin embargo, finalmente se ha confirmado su regreso como cabeza de cartel.

El legendario Rod Stewart ocupará el Sunday Legend Slot, el prestigioso espacio de los domingos reservado para íconos de la música. Tras su actuación, Nile Rodgers & Chic subirán al escenario, como él mismo insinuó recientemente.

En los últimos meses, los rumores apuntaban a que Olivia Rodrigo y The 1975 podrían ser dos de los principales artistas del festival, y ahora se ha confirmado su presencia. Matty Healy y su banda The 1975 encabezarán la noche del viernes, mientras que Olivia Rodrigo será la gran estrella del domingo.

Aunque otros nombres como Taylor Swift, Sam Fender, Stevie Wonder y Rihanna sonaban entre las posibles incorporaciones, finalmente no se han concretado.

El cartel incluye también una impresionante lista de artistas: Charli XCX, Biffy Clyro, The Maccabees, Alanis Morissette, Lucy Dacus, Father John Misty, RAYE, Wolf Alice, The Prodigy, Doechii, St. Vincent, Deftones, Scissor Sisters, The Libertines y Wet Leg, entre otros.

A lo largo del fin de semana, el festival contará además con presentaciones de Weezer, AJ Tracey, Future Islands, JADE, TV On The Radio, Self Esteem, CMAT, Blossoms, Jorja Smith y Turnstile.

Según The Guardian, Charli XCX será la encargada de cerrar el Other Stage la noche del sábado, aunque muchos consideran que este año habría sido el momento ideal para verla encabezando el Pyramid Stage. En ese mismo escenario, Loyle Carner será el acto principal del viernes, mientras que The Prodigy pondrá el broche de oro el domingo.

El festival también contará con una gran cantidad de artistas que debutarán en Glastonbury, como Alanis Morissette, Noah Kahan, Lola Young, Myles Smith (ganador del premio BRITs Rising Star 2025), Busta Rhymes, Brandi Carlile y Gary Numan.

Los organizadores han asegurado que en los próximos meses se revelarán muchos más nombres y sorpresas, lo que hace de esta edición de Glastonbury un evento imperdible para los amantes de la música.