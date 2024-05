Pavement, una de las bandas de indie más míticas de Estados Unidos, consigue finalmente un disco de oro gracias a TikTok

Dentro de todo el reggaeton, la música urbana y los éxitos virales actuales TikTok está demostrando ser un lugar en el que también tienen cabida otro tipo de músicas y artistas de otras épocas.

A las historias de Running Up That Hill de Kate Bush o End Of Beginning de Djo tenemos que sumar la que le acaba de ocurrir a Pavement con su canción Harness Your Hopes.

Pavement nunca llegaron muy alto en las listas de éxitos durante sus diez años de carrera musical entre 1989 y 1999 pero eso no impidió que sacaran dinco discos geniales, se convirtieran en una de las bandas más alabadas por la crítica especializada, alcanzaran el estatus de culto y crearon una fiel base de fans por todo el mundo.

Liderada por Stephen Malkmus, la banda se formó en 1989 para lanzar una serie de álbumes tremendamente influyentes antes de disolverse en 1999. Eran conocidos por melodías de guitarra únicas que eran tan acrobáticas como sus letras, contando historias vívidas y demasiado extravagantes para las radios comerciales.

Volvieron a juntarse recientemente en 2022 para irse de gira tocando en el Primavera Sound de Barcelona, entre otros muchos festivales, y ahora acaban de conseguir su primer disco de oro gracias a TikTok.

La canción Harness Your Hopes, una cara B destinada al álbum de 1999 Brighten the Corners, se convirtió inesperadamente en la canción más popular de la banda con 148 millones de reproducciones en Spotify.

La segunda canción más popular de Pavement, Cut Your Hair, ha registrado 42 millones de reproducciones hasta la fecha.

Parte de ese éxito se ha atribuido a un cambio en el algoritmo de Spotify, que luego catapultó la canción a TikTok llegando a toda una nueva audiencia.

Después de hacerse notar por el algoritmo de Spotify, la banda encargó un nuevo vídeo musical dirigido por Alex Ross Perry y protagonizado por Sophie Thatcher de Yellowjackets.

En TikTok, la gente ha inventado sus propios bailes, pero también ha analizado la letra o simplemente ha utilizado la canción para sus vídeos personales.