El Primavera Sound anuncia su carte de 2027 con Phoebe Bridgers, Doechii, Massive Attack y Chemical Brothers

El cartel con el que el Primavera Sound cumple 25 años, anunciado este lunes, está formado por 151 propuestas y liderado "incontestablemente" por artistas femeninas, volviendo a tener el Parc del Fòrum como el epicentro de su actividad, ha subrayado el festival en un comunicado.

El Primavera Sound 2027 tendrá el debut en España de la rapera Doechii, a la cantautora Phoebe Brigers, a los irlandeses Fontaines D.C., a unos Massive Attack -obligados a cancelar el año pasado por la lluvia-- y el hardcore de Turnstile.

También actuará por primera vez en el festival The Chemical Brothers, la 'pop star' Robyn, la camaleónica FKA Twigs, la barcelonesa Bad Gyal (también afectada por la lluvia en la anterior edición) y Hayley Williams, uno de los referentes del rock en femenino.

Otros nombres que pasarán por el Primavera Sound son Lola Young, Skrillez, Ninjirachi, Pavement, Adéla --una de las irrupciones pop del año--, King Gizzard & The Lizard Wizard, Caroline Polachek, los Bleachers de Jack Antonoff, Underworld, el rapero EsDeeKid, el dúo electrónico Underworld y Anohni, con un repertorio especial formado por canciones de Lou Reed, y los canadienses Angine de Poitrine.

El cartel también incluye a Kim Petras, Converge, Bicep, Joy Orbison, Bonnie 'Prince' Billy -poco dado a los grandes festivales--, la voz de Vashti Bunyan, Guillem Gisbert, Weyes Blood, Julie Baker, Metronomy, los clásicos en el festival Dinosaur Jr, Santiago Motorizado, DIIV, Bradford Cox al frente de Atlas Sound, pablopablo, Metrika, la cantautora Juana Molina y Mark Fell & RP Boo, entre muchos otros.

El Primavera Sound celebrará sus jornadas centrales entre el 3 y 5 de junio en el Parc del Fòrum, a las que se sumará la jornada inaugural del miércoles 2 y la fiesta electrónica de clausura el domingo, además de la programación paralela todavía por desvelar por salas de Barcelona durante la semana.

Desde la salida del cartel del Primavera Sound y hasta el 7 de octubre, estará disponible en la web del festival un formulario de registro para la Fan Sale que permitirá optar a comprar el abono general a un precio de 295 euros más gastos de distribución y el VIP a un precio de 545 euros más gastos de distribución.

Las personas registradas recibirán un mail con las instrucciones para acceder a la Fan Sale el 8 de octubre, que estará activa durante 24 horas o hasta agotar existencias, y la venta general de abonos se abrirá el 9 de octubre a las 11 horas a un precio de 350 euros más gastos de distribución: los residentes en el área metropolitana de Barcelona tendrán un 10% de descuento rellenando el formulario correspondiente.