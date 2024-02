¿Por qué Justin Bieber no actuó en la Super Bowl? Usher intentó convencerle para que se uniera al espectáculo

Las actuaciones de la Super Bowl siempre generan una gran expectación entre el público debido a que los artistas suelen preparar espectáculos sorprendentes con los que la gente pueda disfrutar durante este medio tiempo. Por ello, no es de extrañar que este 2024 ocurriera lo mismo con el show de Usher, en el que muchos esperaban que Justin Bieber les sorprendiera al aparecer junto él para cantar Somebody To Love, algo que finalmente no ocurrió.

Estos son unos rumores que empezaron a ganar peso después de que se diera a conocer que Justin Bieberse encontraba en Las Vegas, donde se celebra este famoso evento deportivo al que, además, también acudió. Y, como era de esperar, los fans del cantante estaban especialmente emocionados por la posibilidad de que esta colaboración llegara a ocurrir, algo que, tristemente para ellos, finalmente no se dio.

Aun así, parece ser que Usher sí que quería cantar junto a Justin Bieber en la Super Bowl, algo que el medio de comunicación Page Six asegura que le han confirmado sus fuentes. Según explica, Usher le pidió al canadiense que participara en su espectáculo de medio tiempo, pero, por lo que parece, Justin decidió rechazar esta propuesta porque "no lo sentía". Pese a esta respuesta, Usher intentó persuadirlo porque quería rendir homenaje a la historia que ambos comparten, algo que tampoco llegó a convencer al cantante.

Y, como era de esperar, esto ha supuesto una gran decepción para los que esperaban verle actuar en la Super Bowl y volver a escuchar en vivo uno de sus temas más antiguos. Además, este argumento no ha tardado en generar comentario en las redes, de forma que muchos han vuelto a remarca que podrían haber "hecho historia" si el canadiense se hubiera animado a unirse a él, algo que, sin duda, millones de personas estaban deseando que ocurriera. De todas formas, hay quienes sospechan que también puede haberlo rechazado debido a sus problemas de salud, ya que no hace tanto que tuvo que cancelar su gira después de que le diagnosticaran el síndrome de Ramsay Hunt.