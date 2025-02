Quevedo revela cuál es su rutina de ejercicios: "El peso muerto no me gusta nada"

Quevedo no solo se ha convertido en uno de los artistas urbanos más influyentes de los últimos años, sino que también ha ido desarrollando un interés por el entrenamiento físico que ha inspirado a muchos. En una entrevista para GQ, el cantante ha revelado detalles sobre su rutina en el gimnasio, que ha construido poco a poco gracias a las redes sociales y a consejos de amigos con experiencia.

El intérprete de Quédate explicó que su planificación semanal se basa en dividir los grupos musculares en distintas sesiones. "El lunes hago pecho, tríceps y hombros; el martes, espalda y bíceps, y el miércoles, pierna", comentó. "Nada, lo básico", añadió, restando importancia a su rutina, aunque dejando claro que el ejercicio ya es parte de su estilo de vida.

Entre sus ejercicios favoritos, destacó el press francés, un movimiento clave para fortalecer los tríceps. Sin embargo, también confesó que hay ciertos ejercicios que no le entusiasman en absoluto. "Las sentadillas o el peso muerto no me gustan nada", reconoció.

Su acercamiento al gimnasio no ha pasado desapercibido entre sus seguidores, quienes han notado un cambio más que notorio en su físico en los últimos meses. Aunque su principal foco sigue siendo la música, el artista demuestra que el entrenamiento es una parte más de su día a día.

Con una carrera en ascenso y cada vez más compromisos profesionales, parece ser Quevedo encuentra en el gimnasio un espacio para despejarse y mantenerse en forma, aunque con algunas preferencias claras a la hora de entrenar.