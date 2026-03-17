Rawayana, el grupo venezolano de moda que busca llenar su tercer Movistar Arena

Rawayana, la banda venezolana que ha revolucionado el pop alternativo con su infalible mezcla de ritmos latinos, tropicales y reggae, vive su momento de mayor esplendor. Liderados por Alberto Montenegro desde 2007, el grupo ha alcanzado un éxito masivo en los últimos años gracias a hitos como el disco ¿Quién trae las cornetas? (2023) o su reciente colaboración Astropical junto a Bomba Estéreo en 2025.

Este fenómeno ha calado con especial fuerza en España, donde tras agotar sus dos primeras fechas en Madrid y su cita en Barcelona con más de 42.000 entradas vendidas, Rawayana se ve obligada a ampliar su gira. La banda, ganadora del GRAMMY® y del Latin GRAMMY®, llevará su aclamado nuevo álbum de estudio, ¿Dónde es el after?, al Roig Arena de Valencia el 6 de septiembre y confirma una tercera fecha en el Movistar de Madrid el 28 de septiembre. Las entradas se pondrán a la venta el próximo jueves 19 de marzo a las 10h en www.livenation.es y Ticketmaster.

Este anuncio llega tras el lanzamiento de ¿Dónde es el after?, un ambicioso proyecto de 23 canciones que propone un viaje sensorial nacido de la constante búsqueda humana de experiencias trascendentes. El álbum incluye temas como La Noche Que No Había Uber, sencillo con el que debutaron en la prestigiosa vitrina de Gallery Sessions, y Reyimiller, que marcó su puesta de largo en COLORS, una de las plataformas musicales más influyentes del mundo.

El LP destaca además por una lista de colaboraciones estelares que incluye a figuras como Elena Rose, Servando y Florentino, Manuel Turizo, Carín León, Grupo Frontera o Jowell & Randy. Esta producción no solo ha conquistado a la crítica, sino también las listas de éxitos, debutando en el #1 del Top Album Debuts USA de Spotify y en el #2 a nivel global. Con temas como Inglés en Miami posicionándose con fuerza en los charts internacionales, ¿Dónde es el after? reafirma a Rawayana como una de las agrupaciones más innovadoras y consistentes de la música latina actual.