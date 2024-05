La respuesta de Leticia Sabater a Bad Bunny en su terrorífica nueva canción del verano Titi comeme el toto

Leticia Sabater lleva desde 2016, año en que saco su mítica Salchipapa, regalándonos cada año con una esperpéntica canción del verano y este 2024 no podía fallar.

La cantante española le ha cogido gusto a inspirarse y hacer guiños a canciones y artistas del momento como hizo con Rosalía en 2020 en Vete pal carajo tra tra , con Farruko en 2021 con Mi vida es mía y con Rigoberta Bandini en La Puta Ama.

Ahora le ha tocado el turno a Bad Bunny ya que su última canción del verano que acaba de lanzar se titula Titi cómeme el toto y que suena así.

A parte del título la canción no tiene nada que ver con la del conejo malo y se trata de un tema electrónico machacón alejado del reggaeton y con una letra sexual pasada de tono.

No tiene sentido que comparta la letra porque no puede ser más sencilla y vacía "Titi, cómeme el toto, cómemelo to, to, to, miau, miau, miau, miau" son prácticamente las dos únicas frases que se escuchan durante toda la canción. Irónico ver a Leticia cantar "Baby empodérate" en una canción sexual vacía de todo contenido.

Leticia muestra su buen estado de forma físico a los 57 años haciendo todo tipo de acrobacias en este videoclip que ha sido grabado en el bar de copas madrileño Kube Madrid y que está dirigido por su inseparable Luis Blasco.

Leticia baila y se refrota con sus tres bailarines Andru Rivera, Yeifren Alejandro y Luna Foxx en una canción que está generando su buena dosis de comentarios en redes pero que ya no despierta tanto interés como algunas de sus anteriores cutreces veraniegas.