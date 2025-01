Rihanna y su aplaudida bienvenida al Año Nuevo: "No he bebido en todo el año"

Pocas dudas caben de que Rihanna es una de las artistas más reconocidas y aclamadas a nivel mundial, y son millones las personas que están pendientes de sus publicaciones en redes para conocer todas las novedades que quiera transmitir. Aunque a muchos les habría gustado que hubiese comenzado el 2025 confirmando que volvía a la industria de la música con un nuevo disco, la cantante ha compartido una información mucho más sorprendente: no ha probado ni una gota de alcohol en todo el 2024.

Rihanna decidió grabar en vídeo los últimos segundos del 2024 y hacer una cuenta atrás junto a sus amigos, y nada más empezar el 2025 pronunció una frase que ha impactado a muchos: "No he bebido en todo el año". La artista es conocida por su afición al ocio nocturno, y no son pocas las ocasiones en las que se ha sospechado que consumía sustancias más intensas que el alcohol. Sus recientes embarazos y el paso de los años han provocado, por lo visto, que la cantante se replantee estas costumbres que tenía tan arraigadas, y en 2024 no ha bebido ni una sola vez.

En general, la reacción en redes a este vídeo ha sido de admiración y aplauso, ya que es valiente por su parte que comparta ese logro, como si fuera una de las metas más importantes que ha cumplido en el año. Muchos consideran que puede ser una inspiración para aquellos fans que estén lidiando con problemas con la bebida, o que también quieran dejar el alcohol fuera de sus vidas, por la razón que sea.

Pero, por supuesto, también ha habido una parte de las redes que ha demostrado su humor y ha comentado que Rihanna ha pasado gran parte de 2024 embarazada, así que ha jugado con ventaja en lo que al no-consumo de alcohol se refiere. ¡Sea por la razón que sea, lo cierto es que es un logro admirable y al que la artista da una gran importancia, así que solo merece respeto por ello!