Roger Waters de Pink Floyd: "Soy mucho más importante que The Weeknd o Drake"

La polémica está servida tras el paso de Roger Waters por Canadá. La leyenda británica de la música, conocido por liderar Pink Floyd, hizo unas incendiarias declaraciones que están generando un intenso debate.

Roger Waters insistió en que su trabajo era "mucho, mucho, mucho más importante" que las estrellas del pop The Weeknd y Drake, en respuesta a la falta de cobertura de prensa de las fechas de su gira en Canadá.

En una entrevista reciente con el Globe and Mail, habló con el reportero Brad Wheeler sobre el hecho de que ningún periódico en Toronto envió un crítico a ninguna de sus actuaciones de This Is Not a Drill allí los días 7 y 8 de julio.

"Lo que me gustaría saber, lo que me gustaría que reflexionaran, y tal vez preguntar a sus lectores, es si tienen alguna teoría sobre por qué puede ser así”. Aguas preguntó. Cuando le dijeron que su sho "no era el más grande de la ciudad esa noche" y que el de Weeknd era más grande, respondió: "No tengo idea de qué o quién es The Weeknd, porque no escucho mucha música. La gente me ha dicho que es un gran acto. Bueno, buena suerte para él. No tengo nada contra él. ¿No hubiera sido posible revisar su programa una noche y mi programa otra noche?".

La realidad es que el show de The Weeknd en Toronto fue cancelado por problemas relacionados con un apagon del gigante de comuncaciones canadiense Rogers. El nuevo concierto de la estrella canadiense en su ciudad natal tendrá lugar el 22 de septiembre.

Y agregó: "No estoy tratando de hacer un ataque personal. Solo digo que me pareció extraño. Y, por cierto, con el debido respeto a The Weeknd o Drake o cualquiera de ellos, soy mucho, mucho, mucho más importante de lo que cualquiera de ellos será jamás, sin importar cuántos miles de millones de reproducciones tengan. Están sucediendo cosas aquí que son fundamentalmente importantes para todas nuestras vidas".

No me sorprende este tipo de declaraciones de alguien como Roger Waters que es conocido por decir siempre lo que piensa, no morderse la lengua y meterse en muchos charcos. Yo creo que, aunque es evidente que Pink Floyd historicamente son más grandes e influyentes que muchos de los artistas actuales, la realidad es que la música de The Weeknd o Drake ahora mismo es más importante y relevante que la del legendario grupo británico y por supuesto mucho más que la de Waters en solitario.