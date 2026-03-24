Rosalía se abre en Zúrich sobre la ansiedad previa a su concierto: "Me sentía ansiosa porque me importa mucho esto"

Rosalía atraviesa una de las etapas más exigentes de su carrera, marcada por una exposición constante y un seguimiento minucioso de cada uno de sus movimientos sobre el escenario. Desde el inicio de su actual gira, cada actuación ha sido analizada desde múltiples perspectivas, tanto musicales como escénicas, lo que añade una presión adicional a su trabajo.

En ese contexto, la cantante decidió detener momentáneamente su concierto en Zúrich para dirigirse al público y compartir cómo se había sentido en las horas previas. En inglés, explicó que había experimentado una sensación de ansiedad vinculada a la importancia que otorga a cada actuación. "Me sentía un poco ansiosa porque me importa mucho esto. En cada presentación intento dar lo mejor de mí y tener la mejor energía", señaló.

La artista relató que, antes del concierto, optó por salir a caminar por la ciudad suiza. Durante ese paseo, llegó a la zona del lago, donde encontró un entorno que describió como especialmente luminoso y sereno. Según explicó, ese contacto con el paisaje le permitió cambiar su estado emocional casi de inmediato: "Empecé a sentir paz al instante y me sentí muy agradecida aquí, en la ciudad".

El discurso continuó con una apelación directa al público, al que invitó a compartir esa misma disposición emocional durante el concierto. Rosalía subrayó la importancia de la conexión en directo y del valor de esos momentos compartidos, en los que música y audiencia se encuentran en un mismo espacio.

Este tipo de intervenciones se inscriben en una línea cada vez más visible entre artistas que abordan abiertamente cuestiones relacionadas con la salud emocional en contextos de alta exigencia profesional. En el caso de Rosalía, su intervención en Zúrich se suma a otras ocasiones en las que ha mostrado una actitud transparente respecto a las tensiones asociadas a su trabajo.

La gira continuará en los próximos días con varias fechas en España, entre ellas las previstas en Madrid, donde la artista actuará en el Movistar Arena a finales de mes.