Críticas a Alejandro Sanz por el estado de su voz en directo durante su actual gira: "Ya no tiene voz"

El desarrollo de la gira ¿Y ahora qué? de Alejandro Sanz ha llevado al artista a distintos escenarios en España en las últimas semanas, con conciertos en los que repasa algunos de los temas más reconocidos de su carrera. Entre ellos, Y ¿si fuera ella?, una de sus canciones más emblemáticas, ha vuelto a formar parte del repertorio habitual.

Precisamente una interpretación de esta canción, grabada por asistentes y difundida posteriormente en redes sociales, ha concentrado la atención. En el vídeo, que se ha viralizado en distintas plataformas, se observa al cantante afrontando el tema con una ejecución que ha sido objeto de comentarios dispares. A partir de esa grabación, numerosos usuarios han comenzado a debatir sobre el estado actual de su voz.

Las críticas han incidido en la percepción de un desgaste vocal acumulado con el paso de los años. Algunos comentarios sostienen que el público asume gran parte del protagonismo durante las canciones, mientras que otros cuestionan la técnica vocal del artista y sugieren la necesidad de un descanso o una reorientación profesional. También han aparecido valoraciones más contundentes que califican negativamente sus actuaciones en directo.

Sin embargo, la conversación no ha sido unánime. Frente a esas opiniones, otros seguidores han defendido a Alejandro Sanz, destacando precisamente lo que consideran rasgos distintivos de su estilo: una voz reconocible, cierta aspereza expresiva y una interpretación que prioriza la emoción sobre la perfección técnica. Para estos usuarios, los vídeos no reflejan necesariamente el conjunto del concierto ni el contexto de una gira exigente.

El episodio pone de relieve la exposición constante a la que se enfrentan los artistas en redes sociales, donde fragmentos concretos de una actuación pueden condicionar la percepción general. En el caso de Sanz, con más de tres décadas de carrera, el debate se inserta además en una trayectoria consolidada que combina éxito comercial, reconocimiento por parte de crítica y público y una identidad vocal muy definida.

Por el momento, el cantante continúa con su agenda de conciertos prevista, sin que haya realizado declaraciones públicas sobre la polémica surgida en torno a su voz.