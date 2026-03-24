Un productor acusa a Bb Trickz de no haber recibido dinero por un beat y el manager de la rapera da otra versión

El productor Mayze ha situado en el foco a la rapera Bb Trickz tras publicar un mensaje en la red social X en el que asegura que todavía no ha recibido el pago por uno de sus trabajos. Según expuso, la situación se remonta a hace más de un año, cuando se lanzó el tema en cuestión, y a varios meses después de la firma de los contratos.

En su publicación, el productor reproducía el siguiente mensaje, traducido al español: "Esta canción salió hace más de un año. Los contratos se firmaron hace nueve meses. Sigo esperando que me paguen". El tema al que hace referencia es Back in the 80’s, incluido en el álbum 80’z.

La denuncia se difundió rápidamente entre seguidores y profesionales del sector, alimentando el debate en torno a las condiciones de trabajo y los acuerdos económicos en la industria musical, especialmente en entornos donde conviven artistas emergentes y productores independientes.

Horas después de que el mensaje de Mayze comenzara a circular, el entorno de Bb Trickz ofreció su versión de los hechos. A través de varias historias en Instagram, el mánager de la rapera respondió a las acusaciones y apuntó a un desacuerdo en la forma de gestionar el pago.

Según esta explicación, el productor habría rechazado emitir una factura formal por el trabajo realizado y habría solicitado recibir el dinero a través de PayPal. Desde el equipo de la artista se sostiene que esa vía de pago implicaba evitar obligaciones fiscales, lo que habría dificultado cerrar la operación en los términos habituales.

Por el momento, ninguna de las partes ha aportado documentación adicional que permita esclarecer el estado actual del acuerdo. La controversia sigue abierta en el ámbito digital, donde se suceden las reacciones mientras no se produce una resolución pública del conflicto.