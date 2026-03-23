JC Reyes vs Anuel AA: ¿el mayor beef de 2026?

El episodio comenzó durante un directo de Anuel AA en el que el artista mencionó que Yovngchimi le había escrito desde la cárcel con intención de hablar con él. La reacción del puertorriqueño, que se tomó la situación con tono de burla, no pasó desapercibida entre sus seguidores ni dentro del propio sector.

Uno de los que reaccionó fue JC Reyes. El cantante sevillano utilizó sus historias de Instagram para cuestionar públicamente la actitud de Anuel, apelando a su propia experiencia previa con el sistema penitenciario. "¿Por qué le tiene tanto odio a Yovngchimi? Eso no es de bandido y menos sabiendo tú lo que es ese proceso", escribió en uno de sus mensajes.

En esa misma publicación, JC Reyes fue más allá, sugiriendo que la actitud de Anuel podría responder a intereses promocionales. "Quieres utilizar pauta para pegar el álbum sabiendo que Chimi tiene un tema global. Se te ven las ideas de lejos", añadió, en un texto que rápidamente empezó a circular por redes sociales.

Lejos de rebajar el tono, el artista español publicó al día siguiente una segunda serie de mensajes en los que intensificó sus críticas. "Yo no respeto a la gente que abusa de una buena posición", afirmó, descartando además cualquier necesidad de colaboración para impulsar su carrera. En ese mismo bloque, incluyó referencias directas al movimiento Real Hasta la Muerte y lanzó comentarios personales hacia Anuel.

Las palabras de JC Reyes han sido interpretadas como una escalada en un conflicto que, por el momento, no ha recibido respuesta directa por parte del artista puertorriqueño. Aun así, el intercambio ha captado la atención de seguidores y perfiles especializados, que han comenzado a seguir de cerca cualquier posible reacción.

El contexto en el que surge esta confrontación está marcado por la exposición constante en redes sociales, donde declaraciones puntuales pueden adquirir rápidamente una dimensión mayor. En este caso, la combinación de referencias personales, diferencias de criterio y visibilidad pública ha situado a ambos artistas en una posición de enfrentamiento que, por ahora, se desarrolla a través de mensajes digitales.