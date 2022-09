¿Rosalía estará en la próxima BZRP Music Session? El spoiler en una foto de Bizarrap que ha disparado los rumores

Muchos los imaginaban, y hay quien incluso lo temía: Rosalía podría ser la próxima invitada para colaborar en las BZRP Music Session de Bizarrap, y un pequeño spoiler en la última foto de Instagram del productor podría ser la confirmación de este hecho. Los fans de este artista conocen de sobra su costumbre de publicar spoilers a través de sus imágenes, así que han investigado a fondo cada detalle de sus últimas fotografías hasta dar con la pista: hay quien señala que el reflejo de las gafas del productor muestra una imagen del cuerpo de Rosalía.

Si esto es cierto, es muy probable que pronto tengamos la colaboración fuera, ya que hace cerca de tres meses que salió la última BZRP Music Session con Quevedo. Bizarrap se ha tomado con calma su regreso, ya que la canción sigue liderando las listas de tendencias, y no tenía sentido solapar el éxito de su último lanzamiento con otra nueva Music Session. Tras un hit como este, volver con una colaboración con Rosalía sería una gran apuesta con una enorme viabilidad comercial, pero parece que no a todos los seguidores de Bizarrap les ha gustado la noticia.

Rosalía está bastante alejada de la escena del rap, así que, si finalmente saliese su Music Session, sería probablemente la artista "menos rapera" en hacer una. Aun así, ha demostrado en su último álbum que a su voz no le falta ritmo, por lo que no cabe duda de que el resultado sería digno de formar parte de la cadena de éxitos 'made by Bizarrap'. Tras colaborar con Romeo Santos en 'El Pañuelo' y estar a punto de lanzar 'Besos Moja2' junto a Wisin y Yandel, si Rosalía corona esta era con una BZRP Music Session, está claro que podrá darse con un canto en los dientes. ¡Aunque seguro que habrá quien se queje mucho al respecto!