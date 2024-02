Salvador Sobral, muy criticado por su desagradable entrevista con Inés Hernand en los Premios Goya

El nombre de Salvador Sobral es relativamente recordado en España por su victoria en el Festival de Eurovisión representando a Portugal, y bien saben todos los exparticipantes de este evento que los meses previos a su celebración son una retahíla constante de preguntas en torno al festival, a pesar de que hayan pasado muchos años desde que participasen a título personal. En su reciente visita a los Premios Goya, Salvador Sobral se ha convertido en uno de los momentos más virales de la noche debido a las respuestas que le dio a Inés Hernand durante su entrevista en la alfombra roja.

La presentadora creyó adecuado preguntarle al cantante al respecto de la selección de la canción Zorra para representar a España en Eurovisión 2024, pero Sobral decidió señalar que no había escuchado el tema, y preguntó si podían hablar de otra cosa con un tono bastante cortante. Aunque Inés Hernand supo mantener el buen humor en esa situación, muchos han criticado al artista por su elección de palabras.

Algunos se han encargado de señalar que Salvador Sobral está haciendo boicot al Festival de Eurovisión por aceptar que Israel participe un año más, a pesar de la situación que se está viviendo en el país. Es por eso que no quiere responder preguntas sobre este evento del que resultó ganador y que le ha otorgado la fama que tiene hoy en día. Aunque su decisión de no querer hablar del festival sea respetable, la forma en la que trató a Inés Hernand fue un gesto fuera de lugar que le ha valido una buena cantidad de críticas.

Si ya de por sí Salvador Sobral (al que muchos llaman ahora "Salvador Sobrado") no era un artista con demasiado renombre en nuestro país, este momento tan tenso que se vivió en la alfombra roja de los Premios Goya puede convertirse en una causa muy probable de que no vuelva a aparecer en grandes eventos que se celebren en nuestro país. ¡Los eurofans no perdonan ni olvidan!