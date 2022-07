Seventeen hace su comeback con '_World' y da a sus fans todo lo que pedían

Seventeen acumula ya varios años de éxito en la industria de la música K-Pop, pero sus últimos comebacks no han dejado de sorprender a su enorme base de fans, que espera con ansias cada uno de sus lanzamientos. Con su último regreso, '_World', han vuelto a dejar alucinados a sus fans, que no dan a basto con tanto comeback a lo grande como los que está teniendo Seventeen desde que empezó 2022.

Apenas unas semanas después de descolocar a todos los oyentes habituales de la música K-Pop con un lanzamiento como 'Hot', que se ha convertido en uno de los más exitosos en lo que llevamos de año, pocos esperaban que Seventeen fuese a dar otro bombazo con un tema nuevo tan pronto. A finales del año 2021 también tuvieron un gran hit con 'Rock with you', y abrieron la temporada 2022 con 'Dar+ing'. Además, no hace ni dos semanas que SVT Leaders lanzó la superexitosa 'Cheers', así que nadie puede entender cómo han tenido tiempo de preparar tantísimos proyectos tan potentes en tan poco tiempo. ¡Pero no cabe duda de que CARAT debe de estar encantado con tanta actividad de sus chicos favoritos!

'_World' reúne todos los aspectos que los fans de Seventeen aman en un lanzamiento de este grupo: cambios de tono, grandes 'high notes', bailes adictivos (con azote en el trasero incluido) y visuals de impacto. Con cuatro proyectos concentrados en tres meses, resulta sorprendente que todavía les quede la creatividad suficiente como para lanzar otro hit más; y viendo el ritmo al que están subiendo las views de este vídeo musical, parece que estamos ante otro de los grandes éxitos de Seventeen. ¡A saber cuántos comebacks más tendremos antes de que acabe el año! Viendo lo unidos y alegres que están los miembros del grupo, apostamos a que todavía queda mucho por ver de su parte.