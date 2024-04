Shakira sorprende a sus fans diciendo que no soporta escuchar sus antiguas canciones: "Era demasiado exagerada"

Parece que Shakira se encuentra en un momento muy dulce de su carrera artística. La colombiana ha lanzado hace poco su esperadísimo álbum titulado Las mujeres ya no lloran, que está teniendo un éxito brutal, con temas que se han convertido en verdaderos hits. Además, para promocionar el disco, estamos viendo a la cantante en un montón de programas de televisión, medios y entrevistas que nos están dejando mucho material jugoso.

La última (y polémica) declaración vertida con Shakira tiene que ver con sus canciones antiguas, las mismas que le catapultaron a la fama internacional. Y es que según ha dicho la artista durante su paso por el podcast Hot Ones, siente cringe cuando escucha sus viejos éxitos. ¿El motivo? Una de sus mayores señas de identidad: su voz.

"Creo que solía exagerar demasiado los gritos de mi voz. "Lerololeole" es demasiado. Era demasiado exagerada, demasiada Shakira", ha comentado. "Después de mis embarazos, mi voz se hizo más grave y completa. Además, mis elecciones son más maduras porque he evolucionado como mujer, como persona y mi inteligencia ha madurado también", ha añadido, argumentando por qué sus canciones más recientes le gustan más que las antiguas.

Todo esto ha sorprendido a los fans, ya que muchos se lo han tomado como si la colombiana estuviese renegando de su pasado. Y es que en las redes podemos leer muchos comentarios explicando que si no hubiese sido por esas características inflexiones en la voz, tal vez Shakira no hubiese alcanzado el estatus del que actualmente goza. ¿Es esto cierto? No lo podemos saber, claro, pero desde luego nadie puede negar que la particular voz de Shakira es uno de los elementos más reconocibles de sus (antiguas) canciones.