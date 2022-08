Shazam desvela la sorprendente lista de las 20 canciones más "shazameadas" de la historia

El mundo de Internet, las redes sociales y las aplicaciones puede ser abrumador. Tenemos infinitas aplicaciones en el móvil e infinitas cuentas en redes sociales, páginas webs y servicios online que usamos a diario pero hay algunos de ellos que realmente nos ayudan y nos hacen la vida más fácil.

Una de esas apps que sirven para hacerte la vida más fácil y evitarte algún quebradero de cabeza es Shazam. Antes de la existencia de Shazam cuando escuchabas un trozo de una canción que te llamaba la atención en la radio, en una película o en una tienda tenias muchas opciones de quedarte sin saber de que canción y artista se trataba.

Todo eso desaparece con Shazam, una genial app que aprovecha el micrófono que llevan incorporados la mayoría de teléfonos móviles para poder grabar una muestra de música que se esté reproduciendo y decirte el nombre de la canción y el artista.

Una huella digital acústica se crea a partir de la muestra y se compara con una base de datos para encontrar coincidencias. Una vez hecha la relación, el usuario puede recibir información tal como el título de la canción, artista, álbum, enlaces de interés a servicios como iTunes, Youtube, Spotify o Groove Música, así como también sugerencias de otras canciones relacionadas.

Shazam Entertainment Limited fue fundada en 1999 por Chris Barton y Philip Inghelbrecht, que eran estudiantes de la Universidad de California, Berkeley, y trabajaban en una empresa de consultoría de Internet con sede en Londres llamada Viant.

El servicio que conocemos actualmente fue lanzado en 2002 con el nombre "2580", inicialmente sólo en el Reino Unido y se trataba de un servicio que los usuarios usaban marcando ese número. En 2006 fue lanzada la app para smartphones y en 2017 fue comprada por Apple por un precio de 400 millones de dólares.

Ahora en 2022 están celebrando su 20 aniversario y para ello han decidido desvelar cuáles han sido las 20 canciones más "shazameadas" de cada uno de sus 20 años de historia.

Una lista creada para Apple Music pero que yo he adaptado a Spotify para que pueda disfrutarla cualquiera.

En ella no sorprende encontrar algunas de las canciones más escuchadas y virales de los últimos años como 'Shape Of You' de Ed Sheeran, 'Rolling In The Deep' de Adele, 'I'm Yours' de Jason Mraz o 'I Gotta Feeling' de Black Eyed Peas.

Me causa curiosidad pensar que canciones tan famosas y que todo el mundo debería reconocer al instante sean las más buscadas en Shazam pero parece que es así.

"Con más de mil millones de reconocimientos mensuales de canciones y enlaces a entradas y letras de conciertos, la aplicación ha transformado fundamentalmente la forma en que descubrimos y compartimos música", ha escrito Shazam en la descripción de la playlist.

"Esta lista de reproducción celebra los 20 años de Shazam revisando la canción más descubierta de cada año. Organizado sin ningún orden en particular, es un pequeño y divertido viaje por el camino de la memoria", aseguraron.

Esta es la lista completa con las 20 canciones más "Shazameadas" (sin ningún orden especial):

1 Rolling In The Deep - Adele

2 Shape Of You - Ed Sheeran

3 Hey, Soul Sister - Train

4 Crazy - Gnarls Barkley

5 Cheap Thrills - Sia

6 Blurred Lines - Robin Thicke, T.I., Pharrel Williams

7 Rather Be - Clean Bandit feat Jess Glynne

8 Heaven - DJ Sammy, Do

9 Solo - Clean Bandit feat Demi Lovato

10 Lean On - Major Lazer feat MO & DJ SNake

11 I Gotta Feeling - Black Eyed Peas

12 Roses - Saint Jhn, Imanbek

13 Astronaut In The Ocean - Masked Wolf

14 Bring Me To Life - Evanescence

15 Dance Monkey - Tones And I

16 Young Folks - Peter Borjn and John

17 Somebody That I Used To Know - Gotye, Kimbra

18 I'm Yours - Jason Mraz

19 Lonely - Akon

20 I Don't Wanna Know - Mario Winans feat. Enya & P.Diddy