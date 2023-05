La sorprendente historia que une a Scarlett Johansson con Jack Antonoff, el productor de Taylor Swift

Scarlett Johansson y Jack Antonoff son, a día de hoy, dos de las personas más influyentes de Estados Unidos gracias a su talento y trabajo, el cual los ha llevado a lo más alto del podio en sus respectivos campos. Pero, aunque la mayoría de las personas conocen tanto a Scarlett Johansson por sus películas como a Jack Antonoff por sus producciones musicales, lo que muchas personas desconocen es que ambos comparten una fallida historia de amor.

Pero, para sorpresa de todos, estos artistas no se conocieron dentro del mundillo, sino que coincidieron durante su etapa escolar, donde empezaron a salir alrededor de 2001, cuando estaban en la secundaria. Esta relación duró varios años, lo que los llevó incluso a ir juntos al baile de graduación. Lo que Jack Antonoff no sabía en ese momento era que la ruptura estaba más cerca de lo que se imaginaba. Al parecer, según le confirmó un amigo de la secundaria al medio de comunicación Page Six, Scarlett Johansson rompió con él después de graduarse para ir a trabajar a Hollywood, algo que no sentó precisamente bien a Jack Antonoff.

En aquella época, el productor musical y cantante estaba en una banda llamada Steel Train, en la cual unos años después publicó 'Better Love', un tema dedicado a la actriz que incluía versos como "Scars are in her name" ("Las cicatrices están en su nombre"). Además, cometió el error de mencionar su nombre en la canción, algo sobre lo que al parecer se arrepintió más adelante porque empezaron a preguntarle siempre sobre ello.

Por suerte, esta historia ha quedado en el pasado y ambos han logrado llegar a lo más alto de su carrera y olvidar este pasado doloroso. A día de hoy, cada uno ha conseguido vivir su vida y dejar esta historia atrás, de forma que actualmente Scarlett Johansson está casada con Colin Jost; y Jack Antonoff sale con la actriz Margaret Qualley, con quienes se les ve más felices que nunca.