MADRID | 24/25 DE MAYO

The Blaze, Belle and Sebastian o The Jesus and Mary Chain entre las primeras confirmaciones del Festival Tomavistas

El Festival Tomavistas debutará en 2023 en La Caja Mágica de Madrid y lo hará por todo lo alto con un cartel de lo más indie que incluye a artistas internacionales de la talla de The Blaze, Belle and Sebastian, The Jesus and Mary Chain o Dinosaur Jr. entre otros.