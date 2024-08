¿Vuelve Oasis? Los hermanos Gallagher siembran el misterio con una fecha clave

Los rumores sobre una posible reunión de Oasis, la icónica banda de britpop, han vuelto a encenderse tras una serie de enigmáticos mensajes compartidos por sus fundadores, los hermanos Liam y Noel Gallagher. Ambos músicos publicaron el pasado domingo un críptico vídeo en sus cuentas de X (anteriormente Twitter), donde solo se muestra la fecha "27.08.24" acompañada de la hora "8 a.m.". Además, la página web oficial de Oasis también ha sido actualizada para incluir esta misma fecha, aumentando así el hype entre los fans.

Esta no es la primera vez que se habla de un posible regreso de Oasis, banda que se disolvió en 2009 tras la salida de Noel Gallagher. En los últimos días, los rumores se han intensificado, especialmente después de que se informara sobre la posibilidad de que Oasis se presente en el Reino Unido en 2025, con una serie de conciertos en el estadio de Wembley. La expectativa creció aún más cuando Liam Gallagher comentó: "Nunca me gustó esa palabra EX", refiriéndose a la separación de la banda.

A pesar de que en abril de este año Oasis fue nominado por primera vez al Salón de la Fama del Rock and Roll, una circunstancia que muchos esperaban que provocara una reunión entre los hermanos, Liam rápidamente desestimó esa posibilidad con su habitual estilo irreverente. "Que le jodan al Salón de la Fama del Rock and Roll, está lleno de imbéciles", escribió en X, dejando claro que no estaba interesado en participar en tal evento.

La última gira de Liam, celebrando el 30 aniversario del álbum debut de Oasis, Definitely Maybe, también ha sido motivo de atención. Con el lanzamiento de una nueva reedición de este álbum programada para el 30 de agosto, la fecha del 27 de agosto ha sido interpretada como un posible preludio a un gran anuncio relacionado con la banda.

Aunque no hay confirmación oficial sobre la tan esperada reunión, la posibilidad de que ocurra parece más cercana que nunca. ¿Estamos a punto de vivir el regreso de una de las bandas más influyentes de las últimas décadas? Mañana saldremos de dudas.