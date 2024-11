Zion y Lennox se separan y los fans muestran su shock en redes

Zion y Lennox han anunciado su separación. El dúo artístico llevaba más de dos décadas trabajando unido, siendo sus nombres prácticamente inseparables. Sin embargo, ahora parece que el último año ha sido especialmente difícil para Zion, quien ha sido el encargado de emitir un comunicado en el que aclara que la decisión de separarse viene sobre todo de su parte, motivada por cuestiones que se remontan a inicios de este año 2024.

"Con más de 20 años de trayectoria en la música urbana y una exitosa carrera que ha trascendido fronteras, Zion, reconocido como una de las voces más icónicas del género, anuncia oficialmente su decisión de desligarse de su dúo musical con Lennox. Esta decisión se toma tras una cuidadosa evaluación de los intereses profesionales y personales de Zion a principios del 2024, pero en medio de publicaciones recientes que han afectado la percepción pública y profesional de la marca conjunta, hemos decidido compartir la noticia con el público".

Las reacciones en redes no se han hecho esperar, destacando la pena entre sus muchos seguidores. Sin embargo, hay quienes recuerdan que no es la primera vez que sucede, dado que alrededor de 2006 se separaron durante un año y medio antes de volver a juntar sus destinos. No es posible aventurar que vuelva a suceder algo similar ahora mismo, pero ha dado esperanza a algunas personas de que esto no sea para siempre. Además, Zion destaca en su comunicado que esto es estrictamente profesional, sin problemas personales que hagan que la situación sea peor. Por lo pronto, Zion ya tiene anunciados conciertos en solitario y nuevos proyectos en el horizonte. Mientras tanto, Lennox aún no ha hecho declaraciones al momento de escribir estas líneas, dado que el comunicado viene firmado por su ya excompañero.