Doja Cat cancela todos sus conciertos por problemas de salud

Después de informar que necesitaba someterse a una cirugía en las amígdalas, Doja Cat recurrió a las redes sociales, para comunicar que tenía que cancelar una serie de conciertos que tenía programados en los próximos días, que incluyen conciertos de apertura de la gira de The Weeknd, además de algunas fechas de festivales.

La rapera dijo en sus redes que su salud necesitaba más atención de lo habitual debido a un problema de amígdalas que había sufrido en los días anteriores y así lo explicó en una publicación de Twitter.

“Hola chicos. Quería que lo escucharais de mí primero. Desafortunadamente, tengo que operarme de las amígdalas lo antes posible. La cirugía es de rutina, pero la recuperación llevará un tiempo debido a la inflamación”, explicó “Eso significa que tengo que cancelar mi festival este verano, así como la gira de The Weeknd . Me siento muy mal por eso, pero no puedo esperar a que sane y vuelva a hacer música y a crear una experiencia para todos ustedes.”

Además después de su cirugía hizo otra publicación en la que explicó el proceso y cómo se sintió.

“Mis amígdalas tenían una infección antes de los BBMA y estaba tomando antibióticos pero olvidé que los estaba tomando y bebí vino y estuve vapeando todo el día y luego comencé a tener una inflamación asquerosa en mi amígdala, así que tuvieron que operarme hoy. Lo perforó con una aguja dos veces y luego succiona todo el jugo, luego tomó una cosa afilada y lo cortó en dos lugares y exprimió toda la sustancia pegajosa de allí. Lloré y me dolió mucho pero estoy bien“.

Tras todo lo sucedido Doja Cat comentó que a partir de ahora cuidaría más de su salud y dejaría de vapear sabiendo como dijo ella que es una adicción.