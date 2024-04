La influencer Claudia Campillo consigue el dinero para poder operarse en Japón

La vida de Claudia Campillo cambió radicalmente después de ser diagnosticada de una patología extraña y poco conocida llamada Espasmo Hemifacial (HFS). Tal y como la propia influencer afirma, se trata de una patología altamente incapacitante, especialmente en lo que respecta a la vida social de quienes la sufren. Según su cirujano, esta patología no tiene cura. Sin embargo, cuando todo parecía perdido Claudia recibió una gran noticia.

Y es que resulta que una mujer que estaba pasando por lo mismo que ella, encontró, después de mucho investigar, a un cirujano en Japón que consiguió curarla. A partir de entonces, Claudia decidió concentrar todos sus esfuerzos en reunir el dinero necesario para ir a Japón y someterse a la operación. Para ello, había una campaña de crowdfunding cuyo objetivo era recaudar 15.000 euros. Un objetivo que, ahora, ha conseguido cumplir.

"Lo hemos conseguido. Las palabras se me escapan y se ahogan en un mar de emociones que me embargan. Gracias a todos, a vuestro apoyo y a vuestra generosidad, la meta para la operación en Japón se ha hecho realidad. Cada donación, cada mensaje de apoyo ha sido un faro de esperanza en este camino. Me habéis dado la fuerza que necesitaba para seguir adelante [...] Este apoyo significa el mundo para mí. No solo me ha permitido alcanzar la meta económica, si no que me ha llenado de una profunda confianza y optimismo", ha explicado Claudia en TikTok.

Momentos como estos son los que nos devuelven la fe en que todavía queda un poco de humanidad en este mundo. No podríamos alegrarnos más por Claudia y por su objetivo cumplido. Ya solo queda el último paso: viajar a Japón y someterse a una cirugía que, estamos seguros, saldrá a las mil maravillas.