Luis Enrique, ¿rumbo a Twitch? "Quizá algún día"

Con la llegada de Luis Enrique a Twitch, el sector streamer dejó de sonar a chino a miles de personas que jamás se habían conectado a la plataforma, y el arrasador seguimiento que consiguió en su estreno certifica el hecho de que hay mucha gente a la que le mola que figuras como la suya se conviertan en creadores de contenido. Siguiendo la debacle española en Qatar, ¿es posible que siga su camino con los streamings?

Incluso con el incontestable éxito de su canal particular (y la promesa de que los beneficios que saque los donará a una ONG), su continuidad en Twitch está en el aire. Desde la eliminación de la Roja en el mundial no ha habido ninguna retransmisión en su canal, y mira que es lo que estaba deseando tanto sus simpatizantes como haters y sobre todo la prensa. Sin embargo, ayer sí se acercó a los directos, pero un pelín de rebote.

Fue en el canal de Pacho Martínez, su hijo, donde hizo un cameo sorpresa de menos de un minuto, pero donde dejó claro que la improvisación no se le da nada mal. Poco después de que la Federación de Fútbol anunciara que Luis Enrique no seguiría siendo el entrenador de la selección española, el exfutbolista compartió unos felices momentos junto a su heredero.

"¡Qué animos! ¡A tope!", dijo con indisimulada alegría por las menciones de un chat que le suplicaba que volviera a ponerse delante de la cámara. Encantado por poder leer los mensajes que recibía (en su canal van a toda velocidad), dio las gracias a los que le pedían un regreso como streamer. "Igual un día con Pacho aquí, si me hace una entrevista".

Lucho ha sumado 840.000 seguidores en apenas 20 días, una cifra espectacular que muy pocos creadores han alcanzado a nivel planetario. La cifra no ha parado de subir ni después de la eliminación del combinado nacional, y un posible directo opinando sobre el asunto mundialista podría tener una audiencia estratosférica.

No parece probable que le veamos en el corto plazo por su canal, pero quizá sí se anime a salir con su hijo Pacho tal y como ha insinuado. No le vendría nada mal al chaval, que lleva unos muy respetables 20.000 followers en Twitch y audiencias entre 200 y 700 espectadores simultáneos. Hay viejas glorias en la plataforma que no alcanzan esos picos, y una entrevista con su padre multiplicaría todos sus números. ¿Quién sabe? Lo mismo se anima y le da por volver a los streams...