¿Se puede morir por miedo? Un vistazo a la ciencia detrás del pánico

Cuando sentimos un miedo extremo, nuestro cuerpo activa una respuesta de "lucha o huida" para prepararnos ante una amenaza percibida. Esta reacción, controlada por el sistema nervioso autónomo, libera hormonas como la adrenalina y el cortisol. Estas hormonas hacen que el corazón bombee más rápido, el ritmo de respiración se acelere y los músculos se tensen. Normalmente, esto nos ayuda a reaccionar, pero en casos de terror absoluto, la sobrecarga de adrenalina puede tener consecuencias fatales.

El síndrome del corazón roto, también conocido como miocardiopatía por estrés, es un claro ejemplo de este peligro. Esta afección, que a menudo se confunde con un ataque al corazón, es una debilidad temporal del músculo cardíaco que puede ser desencadenada por un estrés emocional o físico extremo.

Un susto repentino e intenso provoca una liberación masiva de hormonas de estrés que aturde temporalmente al corazón, afectando su capacidad de bombear sangre. Aunque la mayoría de los casos se resuelven sin tratamiento a largo plazo, en personas con afecciones cardíacas preexistentes, o en casos de pánico extremo, la reacción puede ser mortal.

Un caso famoso ocurrió en la película de terror El conjuro 2, donde un espectador brasileño falleció en el cine. Aunque la causa exacta no fue confirmada públicamente, los informes sugirieron que la tensión de la película pudo haber provocado un ataque al corazón, un evento que se ha replicado en otros casos a lo largo de la historia. Aunque los casos son raros, son una prueba de que las emociones extremas, especialmente el miedo, pueden tener un impacto devastador en nuestro cuerpo. Si bien la mayoría de las veces el susto solo nos deja temblando y con el corazón en un puño, es crucial ser conscientes de que el pánico extremo no es una broma.