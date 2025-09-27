Señales de que no siente verdadero interés por ti: cómo detectar los signos más sutiles

Inconstancia

La forma más evidente de saber que a alguien no le interesas de verdad es que su atención será inconstante: tendrá épocas en las que te dedicará mucho tiempo, y otras en las que estará distante y apenas os veréis. Esto se debe a que solo quiere disfrutar de tu presencia cuando le conviene, no eres una pieza clave en su vida.

Migajas sabrosas

Cuando una persona se enamora mucho, es normal que idealice a su amor y que se acostumbre a disfrutar enormemente de todo lo que le ofrece, aunque sean solo migajas. Por poco que te den, esa sensación de sentirse atendido o querido puede volverse muy adictiva. Pon distancia y mira las cosas tal y como son: te estás conformando con lo ínfimo.

Tus amigos lo dicen

Si varios de tus amigos insisten en que las cosas entre vosotros no están equilibradas, es porque probablemente tienen razón. No cierres los ojos y ten criterio a la hora de evaluar lo que está pasando en vuestra pareja.

Palabras vacías

Si alguien habla mucho de los planes que quiere hacer contigo, pero luego la mayor parte de ellos no se hacen realidad, despierta: no permitas que una persona vende-humos te haga perder el tiempo más de lo necesario.

Excusas, excusas

No hay nada que le guste más a una persona manipuladora que hacerse la víctima con infinidad de excusas sobre lo mal que está, lo mucho que sufre o el poquísimo tiempo libre que tiene. Quien quiera estar contigo, sacará tiempo y ganas de donde hagan falta.