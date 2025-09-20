NO FLOW
Qué hacer si el sexo con tu pareja no fluye como esperabas
Si llevas un tiempo notando que el sexo con tu pareja no acaba de fluir de la forma en la que esperabas, no pierdas la fe: hay muchas cosas que podéis probar todavía para tratar de encajar mejor y que las cosas funcionen entre vosotros.
Honestidad
Lo primero y lo más importante es que habléis de esta situación de forma clara y honesta. Si os queréis, sabréis hacerlo sin provocaros dolor el uno al otro, ya que es una conversación que busca mejorar la calidad de vuestra relación. Expresad lo que sentís sin filtros, y estad receptivos a lo que la otra persona tenga que decir.
Apertura de mente
Lo siguiente que debéis hacer es abrir vuestra mente. Muchas personas se frustran en el aspecto sexual cuando conocen a alguien nuevo porque buscan encontrar a alguien con el que encajen de la misma manera en la que lo hacían con su pareja anterior. Lo cierto es que el sexo con cada persona es distinto, y querer que alguien se comporte de la misma forma que un/una ex es condenarse a vivir en la frustración.
Inseguridades
Otro aspecto que contribuye, y mucho, a la insatisfacción sexual en las parejas son las propias inseguridades. El miedo puede evitar que tu cuerpo se deje querer, y cuantas más dificultades observas en el sexo con tu pareja, más te frustras y más te cierras a sentir placer. Trabaja en tu autoestima y enfréntate a las cosas con seguridad y confianza.
Expectativas, las justas
Las expectativas son muy traicioneras: la mayoría de las personas han visto relaciones sexuales muy exageradas y poco realistas, y son muchos los que se frustran al ver que la realidad no se corresponde en absoluto con todo eso que han visto. Libérate de todas esas expectativas y aprende a disfrutar de lo verdadero.
Un poco de inspo
Tal vez lo que os falta es un poco de inspiración: podéis explorar juntos las distintas opciones que tenéis, tanto en tiendas físicas como en espacios online, e ir probando aquello que os resulte interesante a ambos. ¡Hay mucho por descubrir!
