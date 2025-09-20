Qué hacer si el sexo con tu pareja no fluye como esperabas

Honestidad

Lo primero y lo más importante es que habléis de esta situación de forma clara y honesta. Si os queréis, sabréis hacerlo sin provocaros dolor el uno al otro, ya que es una conversación que busca mejorar la calidad de vuestra relación. Expresad lo que sentís sin filtros, y estad receptivos a lo que la otra persona tenga que decir.

Apertura de mente

Lo siguiente que debéis hacer es abrir vuestra mente. Muchas personas se frustran en el aspecto sexual cuando conocen a alguien nuevo porque buscan encontrar a alguien con el que encajen de la misma manera en la que lo hacían con su pareja anterior. Lo cierto es que el sexo con cada persona es distinto, y querer que alguien se comporte de la misma forma que un/una ex es condenarse a vivir en la frustración.

Inseguridades

Otro aspecto que contribuye, y mucho, a la insatisfacción sexual en las parejas son las propias inseguridades. El miedo puede evitar que tu cuerpo se deje querer, y cuantas más dificultades observas en el sexo con tu pareja, más te frustras y más te cierras a sentir placer. Trabaja en tu autoestima y enfréntate a las cosas con seguridad y confianza.

Expectativas, las justas

Las expectativas son muy traicioneras: la mayoría de las personas han visto relaciones sexuales muy exageradas y poco realistas, y son muchos los que se frustran al ver que la realidad no se corresponde en absoluto con todo eso que han visto. Libérate de todas esas expectativas y aprende a disfrutar de lo verdadero.

Un poco de inspo

Tal vez lo que os falta es un poco de inspiración: podéis explorar juntos las distintas opciones que tenéis, tanto en tiendas físicas como en espacios online, e ir probando aquello que os resulte interesante a ambos. ¡Hay mucho por descubrir!