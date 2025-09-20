Cuándo empezar a hacer el TFG para que no te pille el toro

Reunión con el tutor

Lo primero que debes hacer es tener una reunión presencial con el tutor o la tutora de tu TFG, y dejarte guiar por sus consejos y experiencia. Seguro que habrá tutorizado decenas de TFGs similares al tuyo, y sabrá darte pautas para que puedas decidir cuánto tiempo dedicas a cada tarea.

Calendariza

Prepara un calendario para todo el curso, y establece desde un primer momento cuántas semanas o meses dedicarás a cada parte del trabajo. Intenta ser generoso con el tiempo: más vale que te sobre, antes que andar con apuros para cumplir tus objetivos.

Quítate lo más pesado cuanto antes

Si puedes elegir cuándo hacer qué parte del trabajo, empieza por lo más pesado y termina con los detalles. Dará pereza al momento de arrancar, pero lo agradecerás cuando el tiempo empiece a correr y se acerque la fecha de presentación de tu TFG.

Reserva un tiempo para repasar

Deja un tiempo considerable antes de la fecha de entrega del TFG para hacer el repaso general, incluyendo una reunión intensa con tu tutor. Una lectura final puede revelarte una gran cantidad de errores de poca importancia, pero que pueden afectar a tu calificación final. Tener un periodo de repaso de todo el trabajo será la mejor manera de asegurarte de que no andas con agobios a última hora.