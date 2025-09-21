PILLADOS
Qué es Cheaterbuster, la herramienta que se ha puesto de moda en TikTok para pillar a los infieles
Cheaterbuster se ha convertido en una herramienta muy utilizada, especialmente en EE.UU., para que las personas puedan descubrir si su pareja les está siendo infieles utilizando una app de citas.
Publicidad
Uno de los mayores miedos de las personas que están en una relación de pareja es que su novio o su novia les sea infiel. Y, sobre todo, a lo que más miedo se tiene es a que esté sucediendo una infidelidad, pero que esté bien oculta. Hasta ahora, había que valerse de mucha especulación e intuición para averiguar que tu pareja te estaba siendo infiel, pero ahora está en boga una herramienta que permite averiguarlo bastante rápido: Cheaterbuster.
Este servicio web se ha hecho especialmente popular en EE.UU. y ha conseguido hacerse muy viral en TikTok, donde se han publicado vídeos con miles de supuestas pilladas a novios y novias infieles. Lo que hace Cheaterbuster es basarse en los datos que le ofrezcas de tu pareja (fotografías, nombre, localización…) y cotejarlos con los datos de todos los perfiles que existen en las aplicaciones de ligue, como Tinder o Grindr.
De esta manera, se puede comprobar si tu pareja está utilizando estas apps en secreto para encontrar personas con las que tener relaciones sexuales fuera de vuestra relación. Además, como sirve para cotejar apps de todo tipo, también ha servido para sacar del armario a varios infieles que juraban ser absolutamente heterosexuales. En resumen, ha sido toda una fuente de información desagradable para miles de personas que han sido engañadas en su relación. Pero, al menos, ha servido para terminar con dichas relaciones cuanto antes, para que las víctimas de estas infidelidades puedan encontrar a personas que realmente las sepan valorar.
Publicidad