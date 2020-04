Paula Gonu está pasando la cuarentena sola, sin más compañía que la de sus dos millones de seguidores en Instagram. A pesar de que se encuentra la mayor parte del día activa creando contenido para TikTok, red social a la que se ha enganchado durante el confinamiento, Paula también tiene momentos de bajona: “Hoy después de hacer deporte y ducharme, me he estirado un rato en la cama en silencio pensando en mis cosas y de repente he visto la camita rosa que veis en el espejo. Hay un peluche blanco que ahora mismo es su favorito”, ha comentado en su última publicación de Instagram.

Aunque Gonu siempre intenta transmitir mensajes positivos a sus Personas Guapas y animarlas bailando reggaeton, ha llegado un punto en el que no puede negar lo mucho que echa de menos a su perrita Coco: “No la veo desde hace casi dos meses y no sé si puedo aguantar más. Ella es toda mi compañía y sé que si estuviese ahora conmigo todo sería más fácil”.

“Parece mentira, pero estoy llorando escribiendo esto. Los que tengáis animales seguro que lo entendéis. En fin, que me da mucha pena ver cada día su cama vacía y no poder molestarla para bailar y espachurrarla a besos y hablarle como si fuese una personita”, ha continuado escribiendo en el post que le ha dedicado.

Tampoco ha podido evitar derramar una lágrimas en sus stories mientras hablaba de ella aunque sabe que Coco se encuentra bien: “Recibo muchas fotos y vídeos de ella y estoy feliz porque está con alguien que la quiere igual que yo”.

Coco se encuentra pasando la cuarentena con Álex Chiner, ex pareja de Paula, a quién después de esta publicación le han llegado mensajes de seguidores diciendo que echaban de menos a la perrita: “A ver, me estáis escribiendo muchos diciendo que echáis de menos a la Coco, que la enseñe y tal. Os dejo unos cuantos stories de la perra de estos días”.

Chiner ha compartido en su cuenta una serie de fotos de Coco en las que se la puede ver paseando bajo la lluvia, recostada mientras le acaricia la tripa, mordiendo un palo o tomando el sol en la terraza mientras suena el último disco de J Balvin. De esta forma tanto las Personas Guapas como la propia Paula Gonu han podido sentirse cerca de este animalito que tanta ternura despierta.