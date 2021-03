El truco detrás de los 'selfis de espejo' perfectos que publican las influencers

Todos sabemos que Instagram (y un poquito TikTok) es el lugar perfecto para el postureo, poses bonitas y salir cañón dando envidia en todas las publicaciones que puedas, ¿para que te vas a abrir una cuenta ahí si no? Muy pendiente de las modas, la red social por suerte ha evolucionado desde las fotos hechas en los cuartos de baño con cámaras baratas, como la mítica imagen de DJ Mario en sus años más rebeldes...

La tecnología ya está a un nivel en el que las cámaras de los móviles tienen una calidad suficiente para que, en condiciones óptimas de iluminación, podamos casi casi salir ser portada de una revista con una imagen que hemos capturado con la cámara delantera.

Bueno, exageramos un poco, no te vamos a decir que no, y en realidad esa moda de ver quién tiene la mejor foto delante de un espejo ha derivado en una competición de niveles absurdos en algunos momentos, hasta el punto de que se ha eliminado un elemento fundamental y ya directamente podemos hablar de... ejem, 'trampas'.

Un post en Reddit exponiendo que cientos de cuentas se hacían fotos fenomenales delante de espejos inexistentes ha tenido como respuesta la "confesión" de una influencer. Se llama Kara del Toro, suma millones entre Instagram y TikTok y explica que el secreto para tomar fotos perfectas delante de un espejo es no tener un espejo.

Lo ha explicado en una serie de vídeos en la plataforma musical titulada algo así como "trucos que los bloggers no quieren que sepas", aunque a ella le da igual. "¿Nunca os habéis fijado en lo limpios que todos estos influencers tienen sus espejos? ¿O cómo de bien iluminados están? ¿O sus colocaciones imposibles? Pues bien, es porque no hay espejos, y no son selfis".

Kara explica que se trata de otros teléfonos o cámaras digitales puestos con un temporizador y un trípode, con el objetivo de que solo parezca que la foto es del móvil. Además, con algo en las manos en una posición lógica (en este caso, el teléfono) "ya tienes con qué ocupar tus manos y sales en una postura más o menos natural". Ella es modelo, así que sabe de lo que habla.

La confesión la ha convertido en tendencia en TikTok, pero a nosotros nos ha vuelto unos paranoicos: sospechamos que muchos selfis no son selfis, y que esas fotos perfectas ni siquiera son de móvil. ¿No teníamos suficiente con los deepfakes para dudar de lo que ven los ojos? Pues nada, a desconfiar todavía más de Instagram... ¿habrá también filtros de espejos falsos?