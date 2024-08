Entre la admiración y el mal rollo: una tiktoker se hace viral por limpiar tumbas de desconocidos

En la vasta y variada comunidad deTikTok, donde la diversidad de contenido es cada vez mayor, una joven ha sorprendido al público con una actividad completamente inesperada: la limpieza de tumbas abandonadas. Este peculiar contenido ha convertido a la creadora, conocida en la plataforma como The Clean Girl, en una sensación viral, acumulando casi dos millones de seguidores.

Desde luego, el contenido de The Cleaner Girl es de lo más particular. Y es que no solo limpia tumbas, sino todo tipo de superficies e incluso establecimientos. Sin embargo, uno de sus videos más vistos la muestra eligiendo una sepultura de manera aleatoria, utilizando una pelota de color rosa para decidir cuál será la siguiente en recibir su atención.

El proceso de limpieza es sorprendentemente meticuloso. La joven aplica una espuma de color intenso para eliminar la suciedad acumulada durante décadas, y con la ayuda de herramientas como aspiradoras y sopladoras, devuelve la tumba a un estado digno. Aunque la tarea es ardua, ella considera que es un esfuerzo necesario, ya que, en su opinión, cada tumba merece un aspecto cuidado. Al finalizar, suele adornar el lugar con flores frescas y dedicar unos minutos a leer la inscripción en la lápida, revelando la historia del difunto, como ocurrió en uno de sus videos donde descubrió que la persona había fallecido en 1990.

Las reacciones de los usuarios son variadas. Muchos valoran su trabajo, destacando la importancia de mantener estos espacios en buen estado. "Es una manera admirable de utilizar su tiempo y su plataforma", comenta uno de sus seguidores. Sin embargo, otros encuentran este tipo de contenido un tanto inquietante, aunque reconocen que, en general, tiene un impacto positivo.

Aún así, queda claro que The Clean Girl no deja indiferente a nadie. Podrá gustar más o menos, pero la realidad es que lo está petando. Una creadora de contenido más que ha sabido sacar provecho un nicho que todavía no había sido explorado.