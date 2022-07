El cómico, escritor y presentador catalán Ángel Martín se volvió tremendamente viral en otoño de 2020 durante el comienzo de la pandemia gracias a sus informativos matinales para ahorrar tiempo.

Entonces tenía 300.000 seguidores en Twitter y ahora, dos años después, roza el millón al que también hay que sumarle los más de 150.000 que tiene en Twitch y una cifra similar en Youtube.

La premisa es sencilla, Ángel Martín se lee los periódicos y resume las principales noticias del día en un vídeo con una duración de 2:20 minutos, el máximo de Twitter, para que todo el que quiera estar informado de forma rápida y sin perder el tiempo pueda hacerlo.

Casi dos años después continúa haciendo estos informativos a diario acumulando cientos de miles de visitas en muchos de ellos. Recientemente este martes 19 de julio, en lugar de comentar la actualidad, un Ángel Martín cabreado explico que "respecto a las noticias la verdad que hoy no me apetece hacer el informativo por un motivo muy sencillo, me he levantado cabreado, ya está"

Martín ha enumerado todos lo que la gente ha tenido que aguantar estos últimos dos años mientras nos pedían que hiciéramos un esfuerzo. "Pues ha pasado que todos llevamos más de dos años escuchando que tenemos que hacer un esfuerzo. Primero fue un virus y hubo que hacer un esfuerzo para quedarte en casa, gestionar el caos, aceptar ciertas reglas aunque no se explicarán demasiado bien, pero bueno, se hizo el esfuerzo.

Después hubo nevadas que incomunicaron, volcanes que arrasaron casas pero 'hay que hacer un esfuerzo, os pedimos hacer un esfuerzo'. Hago el puto esfuerzo. La luz de repente alcanzó ciertos precios que no tienen sentido y también se hizo el esfuerzo.

De repente llega una guerra que pinta será interminable y obliga a tener que pagar mucho más por el gas y por el combustible también. Hacemos bromitas con que comprar leche, huevo, melón y sandía es súper caro pero hay gente que llega con él agua al cuello a final de mes. Media España está en llamas, los suicidios aumentan y yo sigo escuchando que ahora tenemos que hacer un pequeño esfuerzo".

Ángel Martín está harto de que sean las personas de a pie las que siempre tengan que hacer un esfuerzo "Sinceramente hoy estoy hasta el rabo de tener la sensación de que somos tú y yo los que deben tragar" y que reclama que sean otros los que hagan el esfuerzo ahora. "El puto pequeño esfuerzo lo deberían hacer los que están al mando y los que quieren estar. Por una puta vez en la vida deberían entender que los que tienen que hacer el esfuerzo y dejarse de mierdas son ellos porque la solución no tengo ni puta idea de cuál es pero dudo mucho que sea que tú no puedas comprar una puta sandía, ni encender el aire, ni poner gasolina", sentencia.

La noticia del informativo de hoy era que se había levantado cabreado “no contigo sino con cualquiera que te esté intentando hacer creer que no haces suficiente. Llevas más de dos años haciendo más que suficiente, tronco. Llevas más de dos años peleando como un puto animal por no rendirte. Así que lo justo sería que alguien dijera ‘ahora nos toca a nosotros hacer un pequeño esfuerzo’.

Ángel Martín termina insistiendo que "tanto si mandas como si quieres mandar, lo justo sería que ahora el esfuerzo lo hicieras tú para encontrar la manera de que no sean los de abajo los que tengan que hacer el esfuerzo y aunque este informativo, por desgracia, no tenga ninguna utilidad real para solucionar ninguna de las mierdas que he nombrado antes por lo menos que sirva para que sepas que si estás cabreado por esas mierdas, no eres el único o la única. Somos por lo menos dos".