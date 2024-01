Una bailarina advierte en TikTok del peligro que tiene hacerse el clean look a diario: "Ahora estoy calva"

Si hay un dicho que se sigue escuchando mucho en la sociedad actual, es el de "para lucir, hay que sufrir", porque, sin duda, es uno de los más certeros. Pero, aunque muchos suelen asociarlo a tener que aguantar temperaturas o a lo incómodos que pueden llegar a ser algunos zapatos, hay ocasiones en las que este puede referirse a una situación todavía más preocupante: a la posibilidad de quedarse calvo por lucir un peinado bonito.

Esto es algo sobre lo que ha querido hablar la tiktoker Ari Rojas, quien asegura que ella se ha quedado calva por haberse hecho el conocido clean look. Y, como era de esperar, esta es una historia que no ha tardado en viralizarse en la red, ya que este es, posiblemente, uno de los peinados que más han triunfado durante el 2023. Por este motivo, la bailarina ha querido advertir a la comunidad del peligro que supone el hacerse el clean look de forma habitual. Porque, tal y como ha remarcado en más de una ocasión, ella estuvo haciéndoselo "todos los días" durante 20 años de su vida debido a que era bailarina, y esto ha terminado provocando que se quede calva.

Pero, aunque lo haya enfatizado tanto, la realidad es que no se ha quedado totalmente calva, sino que donde ha perdido pelo ha sido en la zona de la frente, ya que es la parte que más se estira al hacerse este peinado. Por este motivo, confiesa que ha terminado dejándose flequillo para ocultar esta pequeña calvicie. Además, la tiktoker ha terminado enseñando el efecto que ha tenido este peinado en otro TikTok, ya que muchos se quedaron con la curiosidad de verlo.

Sin duda, esto ha sido algo que ha sorprendido a muchos, ya que la mayoría no se habían parado a pensar en las consecuencias que podía llegar a tener el tensar tanto el pelo. Por tanto, habrá que tener cuidado en el futuro a la hora de hacerse este peinado que tanto sigue gustando.