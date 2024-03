Va a buscar su coche al taller y termina llevándose el de otra persona porque no se acordaba de su matrícula

Hay personas que, por mucho que se esfuercen, les parece imposible recordar o memorizar detalles como los números de teléfono o los cumpleaños, algo que, afortunadamente, ahora puede recordarles muy fácilmente un móvil. Pero, aunque esto les permite no tener que preocuparse por si se olvidan de felicitar a alguien, hay otros datos importantes que la mayoría no suelen apuntar porque no lo creen necesario, como puede ser la matrícula de un coche.

Y, aunque esto no suele suponer un problema, hay ocasiones en las que no aprendérsela puede llevarle a cometer errores tan graves como el de esta tuitera, quien casi se lleva el coche de otra persona al ir a recoger al suyo al taller. Esto es algo que ha compartido a través de las redes, donde ha confesado que no se acordaba de cómo era su matrícula cuando fue a buscar su coche, algo que provocó que se llevara otro pensando que era el suyo porque eran del mismo modelo.

Pero, afortunadamente, los mecánicos se dieron cuenta rápidamente de este error y en cuanto vieron que no era el suyo salieron corriendo a buscarla. Aun así, no fue hasta que se lo dijeron que se dio cuenta de su error, porque, pese a que el otro coche era azul y el suyo es negro, no había notado la diferencia de color al subirse en él.

Esto es algo que ha hecho reír a las redes, especialmente por el hecho de que ella se puso a despedirse de los mecánicos cuando los vio porque pensaba que habían salido a decirle adiós, ya que no se esperaba que estuviera llevándose un coche que no era el suyo. Aun así, parece que esto no es tan poco común como parecía, ya que varios tuiteros han confesado que les pasó algo parecido, como es el caso de Chosenone, quien asegura que se subió al coche de otra persona y solo se dio cuenta de que no era el suyo porque estaba mucho más limpio que el suyo.