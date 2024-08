Una chica se hace viral al saltar un inocente charco y nada sale como esperaba

La vida está llena de pequeños problemas donde tener a tus amigas cerca puede marcar toda la diferencia. Ellas están ahí para apoyarte, para reírse contigo (o de ti) y, en ocasiones, para ofrecer prácticas soluciones. Este es precisamente el caso del último vídeo viral subido por un grupo de amigas conocidas como @lastoel, que ha dado la vuelta al mundo en redes sociales.

En el ahora famoso vídeo de TikTok, una de las amigas se dispone a realizar una simple tarea: saltar un charco con sus chanclas puestas. Todo parece normal hasta que, inesperadamente, una de sus chanclas decide rebelarse y se convierte en una especie de tobillera indeseada. Lo que comenzó como un salto inocente rápidamente se transforma en una escena cómica cuando la chica descubre la chancla no sale: "Que no baja, me cago en diez, Esther ayuda, necesitamos fuerza de pueblo".

Por más que Esther lo intenta la chancla no sale, y una de las amigas, un poco pesimista bromea: "Hay que amputar". Con risas y algo de desesperación, el grupo de amigas decide pasar a la acción utilizando el jabón. Sí, como si de un episodio de una serie de comedia se tratara, las chicas comienzan a embadurnar el tobillo de Lastoel con jabón: "Empieza a doler", dice la afectada deseando que se la sacaran ya. Finalmente, gracias la "fuerza pueblerina" de Esther, logran liberar la chancla atrapada.

El vídeo ha acumulado más de un millón de visualizaciones en tan solo unos días, y los comentarios de los usuarios no se han hecho esperar. "Lo admirable es que no se haya roto el talón", comenta un usuario, mientras que otro con más positivismo que alguna de las amigas añade: "Si entra, sale. Está claro".

Así que la próxima vez que te enfrentes a una chancla rebelde (o cualquier otra crisis inesperada), asegúrate de tener a tus amigas cerca. ¡Con suerte y un poco de humor, todo tiene solución!