Comparte la discusión que tienen sus padres por WhatsApp y arrasa en Twitter: "Están separados desde hace 16 años"

Tenemos otra conversación de WhatsApp que se ha vuelto viral en Twitter y ya he perdido la cuenta. Siempre hay alguien dispuesto a compartir con la gente alguna conversación divertida como ha hecho esta joven española.

"Conversación con mis padres, separados desde hace 16 años aproximadamente", se lee en el tuit de @ainaraahc que 44.000 'me gusta', 3.000 retuits y 200 comentarios.

El grupo que tiene Ainara con sus padres se llama 'Atontaos'. Allí ella dijo “ten padre para no poder contarle tus decepciones amorosas” y el respondió metiendo de por medio a su ex: "Mejor a tu madre. Ella sabe más de romper corazones".

Ainara responde poniendo su cara de sorpresa y su madre entra al trapo llamándole "que hipócrita desgraciado".

Después Ainara les pide que cuenten todo el chisme y su padre explica que "me largo de casa como a un perro".

"Te hiciste largar", sentencia la madre y el padre responde compartiendo la foto de un perro feísimo.

En otro tuit Ainara pone en contexto la conversación explicando que sus padres "se separaron hace 16 años y tienen pareja, te aseguro que no les duele jajaja es una conversación de humor totalmente porque saben que estoy baja de ánimos y me tratan de hacer reír sea como sea. No hay que darle más vueltas".

"Qué geniales! Por desgracia, hay gente que no entiende ni la ironía ni tiene sentido del humor. Olé por tus padres y por ti, yo me he descojonado!", comentaba @cris_aviles.

"No entiendo como hay gente que duda si es cierto, yo estoy divorciada, tenemos dos hijos y me llevo de maravilla con mi ex, es una pena que normalicemos que las separaciones tengan quer una puñetera guerra y más con hijos. Más relaciones así. Enhorabuena", apunta @MireyaMoreno77.

