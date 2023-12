Descubre que su novio le pone los cuernos y se lo dice en la cena familiar de Navidad, delante de todos

Cada persona tiene una manera diferente de reaccionar cuando descubre que su pareja le está poniendo los cuernos, y las redes sociales han hecho que algunos diseñen planes de venganza de lo más enrevesados para grabarlos en vídeo y que su novio o novia quede totalmente humillado de forma pública. Además, este tipo de contenidos tienen una gran facilidad para hacerse virales, sobre todo cuando contienen elementos que sean capaces de llamar la atención de los usuarios que se crucen con ellos. Esto es lo que le ha ocurrido a este vídeo de aquí, que ha acumulado millones de impresiones en redes por mostrar el curioso plan de venganza que esta chica aplicó cuando descubrió que su novio le estaba poniendo los cuernos con otra.

La familia de ella había decidido reunirse para celebrar una cena de Navidad, pero antes de que empezase el evento la chica decidió pronunciar un pequeño discurso. Empezó declarando que creía merecer algo mucho mejor de lo que tenía, y expuso todas las pruebas que tanto ella como su entorno tenían de la infidelidad de su novio. La mujer no se contuvo a la hora de revelar detalles de lo más vergonzosos delante de la familia, y ellos le gritaron que se marchase con el mismo ímpetu que el que pone ella al final del vídeo.

Las personas que se han cruzado con este vídeo por Twitter han tenido una de dos reacciones: la primera, de apoyo a la chica por la forma tan decidida en la que rompió con su novio; y la segunda, la de los que no están demasiado convencidos de que esta sea la mejor manera de terminar las cosas. No hay más que ver las caras de algunos de los familiares que salen en el vídeo para darse cuenta de que algunos no estaban nada cómodos con lo que estaba ocurriendo. Una reunión familiar es un momento en el que debe cundir el buen rollo, y amargar una cena de Navidad con una cosa así es algo que no debería hacerse tan a la ligera. ¡Aunque, al menos, ha conseguido tener el momento viral que ansiaba!