Le escribe a su cuñado porque está preocupado por su hermana, y su desagradable respuesta ha cabreado a todos

Cuando uno tiene confianza con la familia de su pareja, es muy común que estos empiecen a hablar con menos presión y de una forma más natural, hasta el punto de que algunos cuñados terminan haciéndose amigos muy cercanos. Pero, pese a ello, hay unos límites que no deberían cruzarse por respeto tanto a su pareja como al familiar, algo que el cuñado de este tuitero no ha sabido hacer, lo que le ha llevado a compartir la conversación tan desagradable que ha tenido con él.

En ella, el tuitero se muestra algo preocupado por su hermana, ya que no sabía nada de ella desde el día anterior, por lo que quería asegurarse de que estaba bien. Pero, en lugar de limitarse a responderle que no se preocupara porque estaban juntos, su cuñado le dijo, de la forma más basta posible, que no le escribió porque estuvieron toda la noche haciendo el amor. Y, como era de esperar, esto dejó sin palabras al tuitero, quien se sorprendió al leer un mensaje como ese, por lo que decidió enviarle solo un interrogante como respuesta, ya que no entendía por qué le enviaría algo así a él.

A raíz de esto, las redes no han tardado en criticar al cuñado de este tuitero, ya que a la mayoría le parece una falta de respeto enorme hacia su novia, lo que los ha llevado a sospechar que, si le habla así a su cuñado, lo que les dice a sus amigos debe ser todavía peor. Por suerte, tal y como muchos sospechaban que ocurriría, la hermana del tuitero ha terminado rompiendo con este chico después de leer lo que le escribió a su hermano.

Esto es algo que las redes han descubierto gracias a que el tuitero compartió los mensajes que su excuñado le envió después de que le dejara, momento en el que le amenazó por haber compartido este chat y provocar su ruptura. Aun así, el chico ha hecho más bien caso omiso a sus amenazas, ya que se limitó a decirle que es "un pelotudo importante" y bloquearlo, algo que las redes han aplaudido, ya que creen que es lo que se merece después de tener una actitud como esa.