Un español al que intentan estafar en su viaje a Tailandia graba su reacción y esta advertencia

Ya sabemos que las redes se han convertido en uno de los lugares favoritos para denunciar cualquier injusticia. Además, si esa injusticia se cuenta con gracia y originalidad, seguro que consigues volverte viral. Es lo que le ha ocurrido al usuario @carloscruzrzz, quien ha viajado a Tailandia y ha decidido contar todo su viaje en Tik Tok.

"Intentando evitar estafas viajando solo en Tailandia", se titula el vídeo. Carlos explica que se encuentra en Chiang Mai y necesita encontrar "una furgoneta roja que se supone que te lleva donde quieras montándote en la parte de atrás y negociando un poco el precio", para poder llegar hasta un templo que quiere visitar.

La encuentra, pero no resulta cómo él esperaba. "Nada, me quería cobrar 300 bahts, que son como 7€". Sin embargo, no cesa en su intento y sigue buscando furgonetas rojas.

Tras preguntar a varios conductores de estos medios de transporte, se da cuenta de que todos lo quieren estafar y cobrarle de más. "Hermano, no es porque me cobren tres euros más, porque tres euros me dan igual, pero es porque me están viendo cara de turista tonto y no voy a pagar de más", se queja el tiktoker.

Pero toda historia tiene un final feliz y, por tanto, esta también. Consigue encontrar una furgoneta más asequible. "Quillo, al final estoy yendo por 30. Para que te hagas una idea, me querían cobrar 600 (bahts) ida y vuelta y estoy yendo por 30 solo idea; 600 son como 13 o 14 euros y ahora estoy yendo por un euro. Quillo, se estaban riendo de mí".

Una vez que ya había encontrado la furgoneta roja que tanto buscaba, reflexiona diciendo: "Yo entiendo que a un guiri empanado se la cuelen, pero que yo soy andaluz, déjate de rollos".

El vídeo ha conseguido ya más de 62 mil visualizaciones. Además, muchos usuarios han querido dejar su comentario, principalmente haciendo alguna recomendación sobre el transporte en este país: "Estuve hace un mes allí en Tailandia, tiré de Bolt y lo más caro fueron 90 baths. Cómodo y barato, recomendadísimo"; "Me pasó lo mismo, no era porque fuesen 3 euros más que no es ná, era porque yo sabía que costaba menos y me estaban intentando estafar y me molestaba".

Si estás pensando en viajar a este país asiático, ya conoces de antemano que hay una alta posibilidad de que te estafen con el transporte. Regatea y busca hasta encontrar la furgoneta más barata. Aunque, si no lo consigues, siempre quedará Tik Tok para contar tus aventuras y hacerte viral.